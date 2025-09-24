Sessanta cicloturisti al giardino botanico | Agrigento protagonista del tour Palermo-Catania
Agrigento ha accolto al giardino botanico la terza tappa (Sciacca-Agrigento) del percorso cicloturistico Palermo-Catania, organizzato dall’associazione “La storia in bici”. L’evento, non agonistico, unisce passione sportiva, benessere e turismo culturale celebrando quest’anno il Grand Tour di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
