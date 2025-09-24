Servizio mensa Scatta il corso

Prende il via a ottobre il corso gratuito per addetto mensa, finanziato dal programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) e organizzato dal Consorzio Desio Brianza. L’operatore addetto mensa si occupa di preparare cibi a partire da semilavorati o di riscaldare cibi pronti, di servire gli stessi ai clienti, di tenere puliti ambienti, attrezzature e supporti. Le iscrizioni sono già aperte. Il corso, di 40 ore, è gratuito per le persone disoccupate dai 16 ai 65 anni che aderiscono al programma Gol. Si tratta di una misura nata per rilanciare l’occupazione in Italia e combattere la disoccupazione con la finalità di ridisegnare i servizi per il lavoro per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone, offrendo percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro e innalzando le competenze attraverso percorsi di riqualificazione o aggiornamento professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

