Servizio mensa Scatta il corso
Prende il via a ottobre il corso gratuito per addetto mensa, finanziato dal programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) e organizzato dal Consorzio Desio Brianza. L’operatore addetto mensa si occupa di preparare cibi a partire da semilavorati o di riscaldare cibi pronti, di servire gli stessi ai clienti, di tenere puliti ambienti, attrezzature e supporti. Le iscrizioni sono già aperte. Il corso, di 40 ore, è gratuito per le persone disoccupate dai 16 ai 65 anni che aderiscono al programma Gol. Si tratta di una misura nata per rilanciare l’occupazione in Italia e combattere la disoccupazione con la finalità di ridisegnare i servizi per il lavoro per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone, offrendo percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro e innalzando le competenze attraverso percorsi di riqualificazione o aggiornamento professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: servizio - mensa
Servizio mensa scolastica, società esclusa ricorre al Tar. Gara 'da rifare'
L’assessora Gambetti: "Tariffa giornaliera per il servizio mensa?. Cerchiamo equilibrio"
Novità per alunni e famiglie di Spoltore: tempo pieno possibile anche prima del via al servizio mensa
? Prossimamente si terrà l'incontro dedicato alla presentazione del servizio di mensa scolastica Data, orario e luogo verranno comunicati a breve. #MensaScolastica #Avviso #comun - facebook.com Vai su Facebook
Servizio mensa. Scatta il corso; Cassino, servizio mensa: scatta il fuoco incrociato delle opposizioni; Ago nel piatto alla mensa universitaria di Cagliari: scatta la protesta degli studenti.
Mensa, i dubbi dei presidi sul nuovo corso - Massimo Camola, dirigente del comprensivo di via Valletta Fogliano, critica le modalità con le quali il Comune ha gestito l’approvazione del nuovo ... Da laprovinciapavese.gelocal.it
Benevento, nuovi locali mensa: scatta il via libera della Giunta comunale - La giunta comunale, presieduta dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello, ha proceduto questa mattina all'approvazione del documento ... Riporta ilmattino.it