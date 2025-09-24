Servizio civile universale i progetti a Ginosa
Tarantini Time Quotidiano Sono ufficialmente partiti oggi due nuovi progetti del Servizio Civile Universale che si svolgeranno presso il Comune di Ginosa nel biennio 2025-2026: MONITOR 2024 e PIANETA GIOVANI 2024, giunto alla seconda edizione consecutiva. I progetti coinvolgono 8 giovani volontari, che per i prossimi mesi saranno impegnati in attività di grande valore per la comunità, inerenti a temi come mobilità sostenibile, ambiente, formazione e lavoro. Per quanto riguarda Monitor 2024, le attività prevedono percorsi educativi nelle scuole, Piedibus ed educazione alla mobilità sostenibile, diffusione di informazioni sulla qualità dell’aria, gestione di rubriche social e informative, iniziative di sensibilizzazione ambientale, mappatura del territorio per individuare rifiuti abbandonati, attività di comunicazione alla cittadinanza sul Decreto incendi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
