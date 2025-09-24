Servizi in crescita tessile in crisi Il distretto pratese è a due velocità

Resilienza e dinamismo: sono queste due peculiarità che contraddistinguono il tessuto imprenditoriale della provincia di Prato insieme anche a quella di Pistoia a fronte di un contesto regionale e nazionale segnato dalla contrazione. Un quadro che emerge dall’analisi condotta dall’ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio di Pistoia-Prato. Stando ai dati, il primo semestre del 2025 si chiude con un totale di 56.496 imprese attive, registrando una crescita dello +0,4% rispetto a giugno 2024. Un risultato in netta controtendenza con la media regionale (-0,4%) e quella nazionale (-0,6%), confermando la vitalità del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Servizi in crescita, tessile in crisi. Il distretto pratese è a due velocità

