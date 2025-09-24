Serie D si gioca alle 15 Cittadella contro l’ultima È l’occasione riscatto

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chance per cancellare il primo ko a Lentigione arriva subito per la Cittadella (in foto Cerretti), che oggi alle 15 riceve a San Damaso il Tuttocuoio ultimo nel primo infrasettimanale di Serie D. Per mister Mattia Gori "sarà una gara complicata contro un avversario molto ostico, contro di loro l’anno scorso non siamo mai riusciti a vincere". Fuori uso i soliti Panfilo e Maini (oltre ai giovani Stopelli, Diletto e Berziga), recupera Sala anche se potrebbe partire dalla panchina. Nei toscani Melloni è andato a Imola e Marianelli messo fuori rosa, infortunato Massaro. La 4^ giornata (ore 15): Sasso M. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie d si gioca alle 15 cittadella contro l8217ultima 200 l8217occasione riscatto

© Sport.quotidiano.net - Serie D, si gioca alle 15. Cittadella contro l’ultima. È l’occasione riscatto

In questa notizia si parla di: serie - gioca

Kean Inter, la Fiorentina gioca d’anticipo! Pronto un rinnovo per l’attaccante italiano, vice-capocannoniere della scorsa Serie A

Amichevoli estive dei club di Serie A su DAZN: quando gioca il Milan

Fahamedul Islam gioca in Serie D, ma è stato convocato in Nazionale: la storia incredibile di un 18enne: «Dalla Serie D al sogno Banglsdesh. L’Italia è casa mia, ma ora voglio la Serie A»

Serie D Girone I, mercoledì si gioca l’infrasettimanale; Serie D, girone B: Segui live con noi i match di oggi con aggiornamenti in tempo reale dai campi di gioco; Girone D: il Tribunale Federale Nazionale sanziona lo Zenith Prato con -15 in classifica.

serie d gioca 15Serie D, si gioca alle 15. Cittadella contro l’ultima. È l’occasione riscatto - La chance per cancellare il primo ko a Lentigione arriva subito per la Cittadella (in foto Cerretti), che oggi ... Riporta msn.com

serie d gioca 15Calcio serie D: ore 15. Progresso, un po’ di Crema per rialzarsi. Graffiedi, ancora squalificato, ha fiducia - Dopo tre partite di campionato, il team di Castel Maggiore è ancora fermo a un punto, frutto di un pareggio ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Serie D Gioca 15