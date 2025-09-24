Serie D si gioca alle 15 Cittadella contro l’ultima È l’occasione riscatto
La chance per cancellare il primo ko a Lentigione arriva subito per la Cittadella (in foto Cerretti), che oggi alle 15 riceve a San Damaso il Tuttocuoio ultimo nel primo infrasettimanale di Serie D. Per mister Mattia Gori "sarà una gara complicata contro un avversario molto ostico, contro di loro l’anno scorso non siamo mai riusciti a vincere". Fuori uso i soliti Panfilo e Maini (oltre ai giovani Stopelli, Diletto e Berziga), recupera Sala anche se potrebbe partire dalla panchina. Nei toscani Melloni è andato a Imola e Marianelli messo fuori rosa, infortunato Massaro. La 4^ giornata (ore 15): Sasso M. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
