Serie D Restare primo da solo Il Seravezza ci prova
Primo in classifica da solo vuole restarci il Seravezza che oggi nel bel mercoledì di campionato ha anche la ghiotta opportunità di farlo, affrontando in un "testacoda" l'Aquila Montevarchi (che di punti ne ha solo uno). Partita che però, al di là di quello che dicono i numeri sulla carta dei punti in classifica (9 contro 1), nasconde infinite insidie. Lo sa bene Cristiano Masitto. Il tecnico verdazzurro commenta così la sfida odierna: "Sono molto curioso di vedere quale sarà il comportamento della mia squadra in questa seconda trasferta. Troveremo un ambiente caldo a Montevarchi, con una squadra desiderosa di fare punti per risolevvarsi e togliersi dal fondo classifica.
