"Gli amici veri si riconoscono nel momento del bisogno". L’Orvietana necessita del sostegno per uscire da una situazione che è esagerato definire seria ma obbliga ciascuno a fare la propria parte nel migliore dei modi. L’infrasettimanale propone quale avversario il Ghiviborgo avanti di un punto nella classifica. Prevedibilmente, antagonista in assestamento come vuole il periodo con in panchina Corrado Ingenito appena trentaquattrenne. Su quella dell’Orvietana c’è, ben saldo, Antonio Rizzolo, tecnico che ha già ampiamente dimostrato competenze e capacità a fare bene. Ciò nonostante, le ultime due partite sono state disturbate dall’accensione della spia che segnala, genericamente, anomalie, quindi d’intralcio al rendimento generale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D, oggi in campo. Orvietana, obiettivo sorpasso col Ghiviborgo