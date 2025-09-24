Serie D | i valdarnesi rischiano in casa del Follonica Gavorrano Possibile l’impiego dall’inizio di Senzamici Tassi e Mannella Il Terranuova di Becattini a caccia dell’impresa

TERRANUOVA Si preannuncia una trasferta ostica per il Terranuova Traiana, che oggi pomeriggio affronterà il Follonica Gavorrano di Ciccio Baiano allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Becattini, che torna in panchina dopo una giornata di squalifica, è intenzionato a riscattare la sconfitta di sabato scorso con il Cannara. I biancorossoblu, finora imbattuti e con due vittorie e un pareggio all’attivo, sono retrocessi nella passata stagione a causa dei play-out e poi ripescati in quarta serie. Nonostante questo, grazie all’apporto del nuovo direttore sportivo Jacopo Galbiati, ex Poggibonsi, la compagine mineraria ambisce a ricoprire un ruolo di primo piano nel girone E. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

