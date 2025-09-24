Serie D girone D La Pro Sesto insegue la quarta vittoria di fila con il Sant’Angelo
Turno infrasettimanale interessante nel girone D con diversi scontri già indicativi ai fini della corsa promozione. Degno di nota il derby lombardo in programma al “Breda“ tra la capolista Pro Sesto e il Sant’Angelo di mister Gatti in una gara che si annuncia di alto livello tecnico per il valore di entrambe le formazioni. I padroni di casa cercano la quarta vittoria consecutiva mentre i rossoneri di patron Rino Balzano vogliono riscattarsi dopo la debacle casalinga di sabato contro il Crema. Partita di cartello anche tra Sangiuliano City e la quotata Pistoiese che vuole i tre punti per non perdere contatto con il vertice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
