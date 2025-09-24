Serie D girone C | i risultati e la classifica della 4°giornata

La quarta giornata del girone C di Serie D conferma che il campionato non concede respiro. Il Campodarsego inciampa ancora fuori casa al Tenni di Treviso contro la capolista diretta Gorini, l'Este mantiene il passo e conquista un punto prezioso in trasferta al Baracca di Mestre, mentre Luparense. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: serie - girone

Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!

La Salernitana potrebbe non giocare nel girone Sud di Serie C: “Obiettivo preservare la sicurezza”

Juventus Women, sorteggiato il girone di Serie A Women’s Cup: date e avversarie

SERIE C/M Ricomincia dal Girone A di Serie C la stagione sportiva del , reduce da una salvezza conquistata al secondo turno dei Playout La società genovese si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni, una - facebook.com Vai su Facebook

Serie D, girone C: i risultati e la classifica della 4°giornata; Serie D girone C. Oggi nel turno infrasettimanale l'Obermais ospita l'Adriese; Serie C girone C e serie D girone H, oggi il turno infrasettimanale Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi.

Serie C girone C e serie D girone H, oggi il turno infrasettimanale Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi - Si giocano oggi le partite del turno infrasettimanale in serie C girone C. Riporta noinotizie.it

Serie C, 6ª giornata - Dopo i primi 45', chiudono in vantaggio di Sorrento e Salernitana - Con la serata di ieri, e il Girone B in campo, ha preso il via la 6ª giornata del campionato di Serie C, la prima stagionale che si disputa in infrasettimanale:. Secondo tuttomercatoweb.com