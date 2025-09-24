Serie D girone B Doppia trasferta per Folgore Caratese e Milan Futuro
La quarta giornata del Girone B di Serie D va in scena quasi interamente oggi e gli occhi sono puntati soprattutto su Folgore Caratese e Milan Futuro, le due squadre che comandano il campionato. I brianzoli, primi a punteggio pieno, fanno visita (ore 15) all’abbordabile Vogherese, protagonista invece di un avvio di annata senza vittorie. Anche l’U23 rossonera, seconda con 7 punti e reduce dall’entusiasmante successo in rimonta sul Chievo, è impegnata in trasferta: alle 16 gli uomini di Massimo Oddo sfidano la Casatese Merate. I lecchesi, dopo l’ottima passata stagione, hanno cominciato quella nuova a rilento (2 punti in 3 gare) e per il Milan dunque può essere una nuova occasione per fare punti e accumulare morale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - girone
Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!
La Salernitana potrebbe non giocare nel girone Sud di Serie C: “Obiettivo preservare la sicurezza”
Juventus Women, sorteggiato il girone di Serie A Women’s Cup: date e avversarie
SERIE C/M Ricomincia dal Girone A di Serie C la stagione sportiva del , reduce da una salvezza conquistata al secondo turno dei Playout La società genovese si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni, una - facebook.com Vai su Facebook
Serie D girone B, il calendario del turno infrasettimanale; La Nuova Sondrio non vuole più sbagliare; Serie D Girone B – Seconda Giornata 21/09/2025.
Serie D – Girone B, oggi in campo per il turno infrasettimanale: il programma - CASTELLANZA – Si gioca oggi, mercoledì 24 settembre, la quarta giornata del campionato di Serie D, con un turno infrasettimanale ricco di sfide ... Segnala sportlegnano.it
Serie D girone B. Doppia trasferta per Folgore Caratese e Milan Futuro - La quarta giornata del Girone B di Serie D va in scena quasi interamente oggi e gli occhi sono puntati ... Da msn.com