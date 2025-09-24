serie d girone b doppia trasferta per folgore caratese e milan futuro

La quarta giornata del Girone B di Serie D va in scena quasi interamente oggi e gli occhi sono puntati soprattutto su Folgore Caratese e Milan Futuro, le due squadre che comandano il campionato. I brianzoli, primi a punteggio pieno, fanno visita (ore 15) all’abbordabile Vogherese, protagonista invece di un avvio di annata senza vittorie. Anche l’U23 rossonera, seconda con 7 punti e reduce dall’entusiasmante successo in rimonta sul Chievo, è impegnata in trasferta: alle 16 gli uomini di Massimo Oddo sfidano la Casatese Merate. I lecchesi, dopo l’ottima passata stagione, hanno cominciato quella nuova a rilento (2 punti in 3 gare) e per il Milan dunque può essere una nuova occasione per fare punti e accumulare morale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

