Serie D FolloGavo provaci Gara da vincere

Sulla carta potrebbe essere una partita abbordabile per il Follonica Gavorrano, ma questo campionato ha fatto capire che non esistono partite semplici. Dopo le due trasferte consecutive di Poggibonsi e Sansepolcro, il Follonica Gavorrano torna a giocare nel turno infrasettimanale al 'Malservisi-Matteini'. Lo farà oggi alle 15 contro la Terranuova Traiana, dopo aver ottenuto un punto nell'ultimo turno giocato in anticipo sabato allo stadio comunale 'Buitoni'. I biancorossoblù di mister Baiano (nella foto) si presentano così con 7 punti in classifica, mentre gli ospiti arrivano a Bagno di Gavorrano dopo aver perso tra le mura amiche contro il Cannara, rimanendo fermi a quota 3 punti.

