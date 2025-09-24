Serie D Ancona-San Marino 1-0 | Rovinelli gol dorici subito avanti | LA DIRETTA

Anconatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sugli sviluppi del primo corner a favore dei biancorossi, Rovinelli salta indisturbato nel cuore dell'area e di testa insacca piazzando il pallone alle spalle di MeliMinuto 8: ROVINELLI-GOL, ANCONA AVANTI! ANCONA-SAN MARINO 1-0Minuto 4: Risponde l'Ancona con Meola, che servito di prima da un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - ancona

Attacco e centrocampo, l’Ancona pescherà i jolly di peso dalla serie C

Ufficiali i gironi di Serie D: con l'Ancona, inserita nel Gruppo F, altre sei rappresentanti marchigiane

Serie D, Ancona-Ostiamare 0-0: dorici al debutto in campionato al "Del Conero" - LA DIRETTA

Serie D / L’Ancona cerca il tris ma attenti al San Marino; Serie D, turno infrasettimanale: la Vigor dalla capolista, Ancona in notturna con il San Marino. C'è Fossombrone-Giulianova; Ufficiali i gironi di Serie D: con l'Ancona, inserita nel Gruppo F, altre sei rappresentanti marchigiane.

Serie D, turno infrasettimanale: la Vigor dalla capolista, Ancona in notturna con il San Marino. C'è Fossombrone-Giulianova - Tutte in campo oggi (24 settembre) le formazioni marchigiane del girone F. Scrive corriereadriatico.it

Marche nel Pallone, mercoledì puntata speciale - Appuntamento speciale mercoledì sera con le Marche Nel Pallone. Segnala youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Serie D Ancona San