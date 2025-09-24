Serie D Ancona-San Marino 0-0 | dorici a caccia del tris dopo le vittorie con Termoli e Atletico Ascoli | LA DIRETTA
Le formazioni ufficiali: ANCONA: Salvati, Bonaccorsi, Rovinelli, Zini, Calisto, Gelonese, Gerbaudo, De Luca, Meola, Cericola, Kouko. All. Maurizi In panchina: Mengucci, Miola, Pecci, Petito, Proromo, Mancino, Attasi, Matese, Di Blasio.SAN MARINO CALCIO: Meli, Pericolini, Lecchi, Tosi, Ale, F. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: serie - ancona
Attacco e centrocampo, l’Ancona pescherà i jolly di peso dalla serie C
Ufficiali i gironi di Serie D: con l'Ancona, inserita nel Gruppo F, altre sei rappresentanti marchigiane
Serie D, Ancona-Ostiamare 0-0: dorici al debutto in campionato al "Del Conero" - LA DIRETTA
ÈTv Marche. . #etg #news Grande successo per la première della prima puntata della serie tv #Balene girata tutta nelle Marche: centinaia di spettatori hanno accolto calorosamente il cast all’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona... By Roberto Properzi - facebook.com Vai su Facebook
Domani all'auditorium alla Mole l'anteprima della serie @Raiofficialnews , che ha visto Ancona tra le location delle riprese! Ore 20:30 ingresso Ore 21 talk con il regista e gli attori Ore 22 proiezione della prima puntata Ingresso libero fino ad esaurime - X Vai su X
Serie D / L’Ancona cerca il tris ma attenti al San Marino; Serie D, turno infrasettimanale: la Vigor dalla capolista, Ancona in notturna con il San Marino. C'è Fossombrone-Giulianova; Ufficiali i gironi di Serie D: con l'Ancona, inserita nel Gruppo F, altre sei rappresentanti marchigiane.
Serie D, turno infrasettimanale: la Vigor dalla capolista, Ancona in notturna con il San Marino. C'è Fossombrone-Giulianova - Tutte in campo oggi (24 settembre) le formazioni marchigiane del girone F. Scrive corriereadriatico.it
Marche nel Pallone, mercoledì puntata speciale - Appuntamento speciale mercoledì sera con le Marche Nel Pallone. Segnala youtvrs.it