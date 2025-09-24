Serie C SkyWifi Juventus Next Gen-Torres 2-1 | i ragazzi di Brambilla continuano a vincere

Seconda vittoria di fila per la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. I bianconeri, dopo essersi imposti in trasferta contro il Pineto per 2-3, vincono tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria pe r 2-1 contro la Torres. Dopo un avvio di gara intenso da parte di entrambe le squadre, il primo tempo si conclude con tante occasioni per parte, ma con il risultato ancora a reti bianche. All’intervallo è 0-0 tra le due compagini. Nel secondo tempo inizia meglio la Torres che, al minuto 48? passa in vantaggio. Musso è bravo a infilare in rete un tiro-cross di un suo compagno, facendo 0-1 per gli ospiti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

