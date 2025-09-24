SERIE C 6a giornata Az Picerno-Benevento | la diretta testuale

Az Picerno e Benevento si affrontano al "Donato Curcio" nella sesta giornata di campionato. I giallorossi fino ad ora in trasferta hanno vinto due volte perdendo solo a Casarano. I lucani hanno 5 punti in classifica frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Mister Auteri deve fare a meno di Esposito, Simonetti, Viscardi ma ritrova l'attaccante Mignani, alla sua prima convocazione stagionale. Tabellino Az Picerno-Benevento (ore 20:45) Picerno (4-2-3-1): Summa; Salvo, Frison, Granata, Pistolesi; Marino, Maselli; Energe, Esposito, Petito; Abreu. A disp.: Esposito, Cortese, Garcia, Vimercati, Bianchi, Perri, Djibril, Cardoni, Graziani, Bocic, Pugliese, Santaniello, Santarcangelo, Maiorino.

