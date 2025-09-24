Aria buona, genera e alimenta altra aria buona. Innegabile che i risultati ottenuti sul campo siano il primo motore di un entusiasmo che cresce, di un rinnovato ottimismo e di bei pensieri. Tuttavia, c’è sempre tanto altro intorno alla costruzione di una base solida per i successi futuri (questo è l’auspicio) e non è mai solo ed esclusivamente il verdetto del manto erboso. Dall’inizio di questa annata, sin dai giorni a Fanano, si è notata un cambio di rotta in tema di apertura verso l’esterno, forse a maggior ragione dopo lo strappo di maggio post finale amaro di campionato. Balza all’occhio la pienissima via del Taglio in occasione dell’inaugurazione dello store in centro, oppure la platea gremita presente proprio in Appennino durante le amichevoli estive, la buona cornice a Ferragosto per Modena-Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B, oggi allenamento a porte aperte alle 15.20. Domani Gliozzi, Dellavalle e Tonoli allo store di via Taglio. Modena, tutti allo Zelocchi: cresce l’entusiasmo