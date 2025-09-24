Serie B oggi allenamento a porte aperte alle 15.20 Domani Gliozzi Dellavalle e Tonoli allo store di via Taglio Modena tutti allo Zelocchi | cresce l’entusiasmo
Aria buona, genera e alimenta altra aria buona. Innegabile che i risultati ottenuti sul campo siano il primo motore di un entusiasmo che cresce, di un rinnovato ottimismo e di bei pensieri. Tuttavia, c’è sempre tanto altro intorno alla costruzione di una base solida per i successi futuri (questo è l’auspicio) e non è mai solo ed esclusivamente il verdetto del manto erboso. Dall’inizio di questa annata, sin dai giorni a Fanano, si è notata un cambio di rotta in tema di apertura verso l’esterno, forse a maggior ragione dopo lo strappo di maggio post finale amaro di campionato. Balza all’occhio la pienissima via del Taglio in occasione dell’inaugurazione dello store in centro, oppure la platea gremita presente proprio in Appennino durante le amichevoli estive, la buona cornice a Ferragosto per Modena-Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - oggi
Philips serie 5000: rasatura di qualità oggi in offerta su Amazon
Oggi va in onda l'ultima puntata: è anche l'ultima sfida per i sei naufraghi finalisti del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. A stabilire chi vincerà sarà una serie di televoti flash
238 presenze in Serie A, ha giocato con Juve e Napoli | Oggi è diventato un avvocato
La Banca Popolare Cinese ha emesso oggi una serie di monete commemorative in oro e argento per celebrare il 70º anniversario della Regione Autonoma dello Xinjiang . Un omaggio alla storia e al patrimonio culturale di questa terra. - facebook.com Vai su Facebook
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 4^ giornata #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Salernitana, 21 intossicazioni alimentari dopo l'andata del playout; Serie B, Palermo: oggi ultimo allenamento stagionale, Dionisi ai saluti; Caos e tensione agli allenamenti della Sampdoria: i giocatori consegnano le maglie ai tifosi.
Serie B, oggi allenamento a porte aperte alle 15.20. Domani Gliozzi, Dellavalle e Tonoli allo store di via Taglio. Modena, tutti allo Zelocchi: cresce l’entusiasmo - Innegabile che i risultati ottenuti sul campo siano il primo motore ... Segnala sport.quotidiano.net
Allenamento Sampdoria, ripresa immediata per i blucerchiati: il report della seduta di oggi - Allenamento Sampdoria, ripresa immediata per i blucerchiati al Mugnaini: il report della seduta di oggi La Sampdoria non si ferma dopo la sconfitta interna contro il Monza e riprende immediatamente la ... Secondo sampnews24.com