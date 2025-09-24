Serie A Women’s Cup stasera la semifinale tra Juventus e Inter
Sarà ancora Derby d’Italia, sarà ancora Juventus contro Inter. Dopo la battaglia campale andata in scena due settimane fa tra le squadre maschili, ecco che in semifinale ad affrontarsi saranno i due team femminili. Stavolta però, al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, chi perde è fuori. La vincitrice andrà infatti ad incontrare in finale la Roma, uscita vincitrice da un altro Derby, quello della Capitale contro la Lazio. La squadra di Grassadonia si è infatti imposta con un sonoro 3-0 sulle aquile biancocelesti, decretandone la prematura uscita dalle final four del torneo. Canzi: “Le final four erano il nostro obiettivo”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
