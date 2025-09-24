Serie A Women’s Cup l’Inter si arrende in semifinale | non basta Wullaert passa la Juve

Serie A Women’s Cup, il risultato della semifinale del torneo che ha visto affrontarsi Juve ed Inter. Tutti i dettagli in merito. L’avventura dell’ Inter Women nella Serie A Women’s Cup si chiude in semifinale. Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, le nerazzurre di Gianpiero Piovani si arrendono per 2-1 alla Juventus, che stacca così il pass per la finale. Una sfida intensa, combattuta e caratterizzata da episodi decisivi, ma che alla fine ha premiato la maggiore concretezza delle bianconere. La partita si accende sul finire del primo tempo, quando Michela Cambiaghi trova il guizzo che rompe l’equilibrio e porta in vantaggio la Juventus proprio allo scadere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie A Women’s Cup, l’Inter si arrende in semifinale: non basta Wullaert, passa la Juve

In questa notizia si parla di: serie - women

Serie A Women’s Cup, gruppo di ferro per la Roma: da Milan e Sassuolo alla Ternana

Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights

Juventus Women, sorteggiato il girone di Serie A Women’s Cup: date e avversarie

- Serie A Women's Cup: Oggi la semifinale contro la Juventus - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook

vs La Roma vince il derby e sfiderà la vincente di Juventus-Inter in #SerieAWomenscup - X Vai su X

Juventus Women manca sempre meno alla sfida contro l’Inter | tutte le statistiche e quello che c’è da sapere sul derby d’Italia in Serie A Women’s Cup; Juventus Women Krumbiegel va in tribuna contro l’Inter | ecco le sue condizioni Novità anche su Walti | tutti i dettagli; Canzi in vista della semifinale della Juventus Women | L’Inter è una squadra molto quadrata e organizzata arrivare alla Final Four era il nostro obiettivo Sul sorteggio di UWCL….

Serie A Women's Cup, la nuova competizione in diretta su Sky e Now: aprono Juve e Parma il 22 agosto - La Coppa è riservata alle 12 squadre di Serie A: le bianconere inaugureranno il palinsesto alle 20. Lo riporta gazzetta.it

Serie A Women’s Cup su Sky e in streaming su NOW: si parte con Parma-Juventus - La Serie A Women's Cup in diretta su Sky e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV, con la finale in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Da tuttosport.com