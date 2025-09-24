Serie A tutti pazzi per Solet | sorpasso Juve con lo scambio
Oumar Solet viene monitorato con grande attenzione dalle big italiane: la Juve sorpassa la concorrenza con uno scambio La difesa in Serie A è un’arte. La scuola italiana è da sempre considerata una delle migliori al mondo, tanto che anche oggi dagli altri campionati attingono proprio dalle nostre parti per migliorare il loro reparto arretrato. E dal Nord è ripartita alla grande la carriera di Oumar Solet dopo i tanti infortuni patiti che hanno aumentato i dubbi sul suo futuro. L’Udinese ha scommesso su di lui e fin dalla scorsa stagione si è imposto come leader nel sistema di gioco friulano. Oggi è una certezza per i bianconeri, ma potrebbe non restare molto da quelle parti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Il roster della Serie C Maschile conferma tutti i suoi giovani talenti. Seppur con esperienze diverse, i ragazzi sono pronti ad essere protagonisti Lorenzo Pancu : La sua determinazione lo ha portato a conquistarsi una delle cer - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Sucic è un bel giocatore. Abbiamo tutti centrocampisti importanti. Sucic ha grandi margini di miglioramento, deve mettere anche un po' di forza, nei duelli è un po' leggerino ma ha qualità e l'ha fatto vedere. Poi è molto giovane e con i giovani bisogna a - X Vai su X
