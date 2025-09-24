Oumar Solet viene monitorato con grande attenzione dalle big italiane: la Juve sorpassa la concorrenza con uno scambio La difesa in Serie A è un’arte. La scuola italiana è da sempre considerata una delle migliori al mondo, tanto che anche oggi dagli altri campionati attingono proprio dalle nostre parti per migliorare il loro reparto arretrato. E dal Nord è ripartita alla grande la carriera di Oumar Solet dopo i tanti infortuni patiti che hanno aumentato i dubbi sul suo futuro. L’Udinese ha scommesso su di lui e fin dalla scorsa stagione si è imposto come leader nel sistema di gioco friulano. Oggi è una certezza per i bianconeri, ma potrebbe non restare molto da quelle parti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Serie A, tutti pazzi per Solet: sorpasso Juve con lo scambio