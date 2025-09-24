Serie A femminile Juventus Women-Inter 2-1 Bianconere in finale | gol e highlights

Missione compiuta. La Juventus Women continua a dimostrare di avere lo spirito delle grandi squadre: a Castellammare di Stabia le bianconere hanno superato l’Inter 2-1, centrando la finale della Serie A Women’s Cup. Decisive le reti di Michela Cambiaghi e di Annahita Schatzer, in un match che ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Serie A Women's Cup, la Juventus raggiunge la Roma in finale: battuta l'Inter 2-1 - Con la serata di ieri, la Serie A Women’s Cup 2025/26, la neonata competizione che anticipa il campionato di Serie A Femminile, è entrata. Scrive tuttomercatoweb.com

Serie A Women's Cup, Juventus-Inter 1-0 al 45'. Il gol di Cambiaghi sblocca la gara - Con la serata di ieri, si è ufficialmente entrati nell'ultimo step della Serie A Women’s Cup, la neonata competizione che fa da antipasto. Come scrive tuttomercatoweb.com