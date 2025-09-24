Sergio Cortes a Napoli con The Michael Jackson Experience

Napolitoday.it | 24 set 2025

Sabato 11 ottobre 2025  ore 21.00 - Teatro Acacia di NapoliSergio Cortés non è un semplice imitatore o un cantante che vuole rendere omaggio al proprio idolo, è un uomo che è stato controfigura di Michael Jackson per l’impressionante somiglianza fisica e vocale, riconosciuto a livello. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

