Sequestro preventivo per bancarotta fraudolenta | bloccata azienda del settore carni a Vallata
Scoperta distrazione di fondi e trasferimento illecito dell’attività a una nuova società riconducibile allo stesso amministratore: sequestrati beni e conti per oltre 4 milioni di euro. In data odierna, a seguito di un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo – ex art. 321 c.p.p. – emesso per le ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p., 322 comma 1 lett. a e b e 329 comma 2 lett. b (bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e fiscale), dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento -, di un’azienda, dei relativi beni strumentali, comprese autorizzazioni e licenze e dei relativi profitti in essere su conti correnti bancari e in cassa, operante nel settore della vendita e della lavorazione di carni fresche, operante in Vallata ( Av). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
