Sequestrati oltre 700 vestiti da bambini in un capannone | capi falsi Potenzialmente pericolosi per la salute

Firenze, 24 settembre 2025 – La guardia di finanza, con il secondo nucleo operativo metropolitano, ha messo a segno un blitz che ha portato a Firenze al sequestro di oltre 700 indumenti intimi contraffatti destinati ai più piccoli, scoperti in un capannone della periferia cittadina. Dietro la facciata di un’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e casalinghi, i finanzieri hanno trovato un commercio parallelo di capi falsi, con marchi contraffatti di note multinazionali della moda e dell’intrattenimento. Oltre agli indumenti, sono state sequestrate anche attrezzature per il confezionamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

