Sequestrati chili di droga armi e soldi nei boschi dello spaccio Coca e fucili nascosti in un cunicolo sotto i massi

Importante operazione antidroga nei boschi dello spaccio tra Colico e Dorio con il sequestro di quasi 6 chili di droga, oltre 19 mila euro in contanti, due fucili a canna lunga e numerosi dispositivi elettronici.A portare avanti il blitz sono stati gli agenti la polizia di stato di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

