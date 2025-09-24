Sequestra la madre in una stanza chiusa a chiave la donna riesce a chiamare i carabinieri

24 set 2025

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Turate (Como) per maltrattamenti, minacce ed estorsione nei confronti della madre, 69 anni. Le indagini dei carabinieri stanno ricostruendo numerosi episodi di violenza domestica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sequestra - madre

