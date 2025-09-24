Senza la vittoria nelle Marche nel Pd si aprirà la sarabanda dei distinguo su Schlein

C’è un motivo chiaro se ieri Elly Schlein davanti alla Direzione (una riunione, com’era, non di discussione politica) ha perorato in ogni modo l’unità del partito: è che c’è bisogno di tutti per sperare di vincere nelle Marche («andateci in questi giorni, per favore, per convincere gli indecisi»). Peraltro sa bene, la leader del Partito democratico, che la minoranza è pronta a rompere gli indugi: l’appuntamento è il 24 ottobre a Milano con Lorenzo Guerini, Pina Picierno, Giorgio Gori, Lia Quartapelle e altri che daranno vita alla nuova area riformista che si vuole più battagliera della vecchia Base riformista e meglio caratterizzata dal punto di vista delle idee. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

