Bologna, 24 settembre 2025 – "All'una di notte la radio ha avuto delle grosse interferenze, sulle navi attorno a noi sono state sganciate delle polveri urticanti, abbiamo sentito chiaramente due boati al largo delle imbarcazioni e ora ci siamo messi i giubbotti di salvataggio. Siamo in procedura di sicurezza, vi teniamo aggiornati". Droni sulla Global Sumud Flotilla: "Luci rosse in cielo sopra le barche. Paura? No, siamo pronti e sereni" Questo il drammatico commento del senatore riminese (Movimento 5 Stelle) Marco Croatti, lanciato sui social dalla Morgana, la nave che fa parte della Global Sumud Flotilla, la missione civile marittima nonviolenta per portare aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senatore riminese e operatore ravennate sulla Flotilla attaccata nella notte: “Sganciate polveri urticanti, abbiamo i giubbotti di salvataggio”

