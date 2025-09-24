Semplici manifestanti? Ecco i legami pericolosi tra Hamas e militanti pro Pal.

Lo sciopero indetto dai pro-Pal Gaza è degenerato in guerriglia, con scontri con la polizia e blocchi stradali e ferroviari. E Fratelli d'Italia non ha dubbi sul fatto che le violenze avvenute lunedì siano state organizzate con l'obiettivo di colpire i nodi logistici e infrastrutturali del Paese. Ne sono una prova i 60 agenti feriti a Milano, l'occupazione della facoltà di Lettere alla Sapienza, la foto di Giorgia Meloni bruciata in piazza a Napoli e il deltaplano fatto volare sopra Firenze per rievocare l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Tutti episodi che certificano un certo clima di odio e le connivenze tra i Pro-Pal e i sostenitori di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

