Italia contro Polonia, ancora una volta. La semifinale dei Mondiali di volley 2025 nelle Filippine vedrà affrontarsi nuovamente le due formazioni che si sono spartite tutte le ultime grandi competizioni internazionali. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono infatti campioni in carica avendo conquistato l'edizione 2022 del torneo iridato proprio contro i polacchi nella finale vinta 3-1. Ai nostri avversari sono andati invece sia il titolo continentale di Euro 2023 sia la Nations League 2025, chiuse entrambe con un secco 3-0. L'incontro è in programma a Manila sabato 27 settembre ma l'orario resta da definire fra le 8.

Semifinale pallavolo maschile: quando, a che ora e dove vederla in tv e in streaming