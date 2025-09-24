Sei appartamenti Aler destinati ai vigili del fuoco

SONDRIO Sei appartamenti di edilizia residenziale pubblica a disposizione di altrettanti Vigili del Fuoco e delle loro famiglie, nella convinzione che la stabilità abitativa - con affitti abbordabili, va rimarcato - faciliti la loro permanenza sul territorio della provincia. Si estende anche a Sondrio l’intervento già sperimentato con successo su Varese, dove sono stati assegnati 8 appartamenti ai Vigili del Fuoco. Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, nell’ambito del protocollo d’intesa “ Alloggi Aler in housing sociale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“ firmato a giugno 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

