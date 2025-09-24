Segreti di famiglia 2 replica puntata 24 settembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 24 settembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna emergono alcuni dettagli sulla famiglia della sposa uccisa. Poco prima del matrimonio la donna aveva tentato di scappare, provocando la reazione violenta del fratello che l’aveva picchiata brutalmente. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 56 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
