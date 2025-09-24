Segnano pure Nkunku e Gimenez: ora il Milan di Allegri è davvero pronto a decollare. La sconfitta alla prima di campionato contro la Cremonese è un (clamoroso) lontano ricordo e in casa rossonera si è tornata a respirare un’aria di fiducia grazie a quell’allenatore su cui si era poggiata buona forza della campagna comunicativa di questa estate. Della serie: oltre al mercato, per ripartire ci affidiamo in tutto e per tutto all’esperienza di Allegri. E a quella di Tare, un ds che andava a ricoprire la casella mancante in società, ça va sans dir. E così, per ora, è stato. In attesa del primo vero test: domenica sera a San Siro arriva il Napoli capolista di Conte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Segnano pure Nkunku e Gimenez, il Milan di Allegri è pronto a decollare: la svolta è arrivata grazie a due vecchie certezze