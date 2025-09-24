Segnalati rifiuti pericolosi lungo il Tanagro | la denuncia della Guardia Agroforestale

Salernotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Polla la Guardia agroforestale Italia, guidata dal presidente nazionale Antonio D'Acunto, ha segnalato alle autorità preposte la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi in diverse aree del territorio comunale. In località Pantuliani, nei pressi del fiume Tanagro, sono stati rinvenuti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: segnalati - rifiuti

