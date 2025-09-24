Sedi di Sport e Salute a rischio chiusura | cresce l' allarme tra i lavoratori

Avellino – Le lavoratrici e i lavoratori di Sport e Salute hanno espresso preoccupazione riguardo al progetto "Sestante", che prevede la chiusura di 36 sedi territoriali. Le organizzazioni sindacali (FP CGIL, CISL FP, UILPA, FIALP CISAL, USB, UGL e FNP CONFSAL) hanno indetto un'assemblea lo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: sedi - sport

La 24° Festa dello Sport è qui Fino a Martedì 30 settembre presso le sedi associative del territorio e i luoghi della nostra città, un ricco programma di attività gratuite e aperte a tutte e tutti, organizzate dalle associazioni sportive gambettolesi. Immancabile l’ap - facebook.com Vai su Facebook

Sedi di Sport e Salute a rischio chiusura: cresce l'allarme tra i lavoratori; Sport e Salute chiude la sede di Vicenza in Viale Trento, a rischio progetti e posti di lavoro; A rischio chiusura la sede provinciale del Coni. Mazzetti porta il caso in Parlamento: La seconda città della Toscana non merita questo.

Rieti, sede del Coni a rischio chiusura da gennaio: le istituzioni unite per trovare una soluzione - Il Comune di Rieti serra i ranghi contro la chiusura della sede del Coni presente in città. Lo riporta ilmessaggero.it

Coni a rischio sfratto: "Trovata nuova sede" - A partire dal prossimo gennaio, c’è stato il rischio concreto che Prato non avesse più la sede provinciale del Coni, perdendo così ... Come scrive msn.com