Secondo il Ceo di Live Nation Michael Rapino I biglietti dei concerti sono sottocosto

Michael Rapino, CEO di Live Nation ha parlato del prezzo dei biglietti dei concerti musicali, lasciando delle dichiarazioni che stanno facendo rumore nelle ultime ore. In un intervento della scorsa settimana alla conferenza Game Plan della CNBC e del Boardroom, l’ad della multinazionali ha affermato che che i biglietti per i concerti sono “sottocosto da molto tempo”. Ha paragonato l’acquisto di biglietti per grandi date del tour a quello per le partite sportive, affermando secondo Rolling Stone: “La musica è stata sottovalutata. Nello sport, scherzo, è come un distintivo d’onore spendere 70.000 dollari per un posto a bordo campo dei Knicks. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Secondo il Ceo di Live Nation, Michael Rapino “I biglietti dei concerti sono sottocosto”

