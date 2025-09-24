Seconda edizione del premio Paolo Graldi tra i vincitori anche Giuliano Foschini

Repubblica.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’inviato di Repubblica il riconoscimento per il giornalismo d’inchiesta. La cerimonia di consegna il prossimo 28 novembre nella sala della Regina di Montecitorio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

