se il tuo wi fi va lento o cade spesso probabilmente stai ignorando questo errore nascosto nel router

Molti danno la colpa al gestore, ma spesso la causa di una connessione lenta è un errore nascosto nel router. In casa come in ufficio, una connessione Internet instabile è tra le esperienze più frustranti della vita quotidiana. Paghiamo abbonamenti costosi e ci aspettiamo prestazioni impeccabili, ma troppo spesso la realtà è diversa: pagine che non si aprono, video che si bloccano e riunioni online interrotte. La reazione immediata è puntare il dito contro il fornitore del servizio, ma secondo diversi esperti il problema non nasce sempre all’esterno. In molti casi, la causa va cercata proprio nel router Wi-Fi, il cuore della rete domestica, che spesso viene utilizzato con impostazioni sbagliate o trascurate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

