In Italia tira un'aria inquietante da Sessantotto. Le tensioni sembrano essere le stesse che hanno preceduto i tumulti di una delle stagioni più violente del nostro Paese, pagine che si pensava di aver affidato definitivamente alla storia che tornano, magari evolute e con diversa sensibilità, ma si riaffacciano pericolosamente per sconvolgere l'ordine costituito. I movimenti di estrema sinistra ci sono sempre stati ma da circa 3 anni, da quando a Palazzo Chigi si è insediato un governo di destra, si sono ammantati di antifascismo. Dietro questa "corazza" credono di potersi muovere liberamente, di fare violenza e di mettere a tacere chi non la pensa come loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se c'è da ricordare i bei tempi...". La minaccia antifà all'evento per il libro di Ramelli