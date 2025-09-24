Se bevi il matcha non puoi entrare Un grande barista dichiara guerra alla polvere verde

"Fu*k Matcha". Dritan Alsela dice basta alle mode da social e bandisce la bevanda ormai popolarissima, rivendicando il caffè come rito autentico e non fotogenico. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

