Se bevi il matcha non puoi entrare Un grande barista dichiara guerra alla polvere verde
"Fu*k Matcha". Dritan Alsela dice basta alle mode da social e bandisce la bevanda ormai popolarissima, rivendicando il caffè come rito autentico e non fotogenico. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
