Si chiama AI Classroom ed è un progetto pilota destinato a 50 scuole, già attivo in 6 Paesi europei, tra cui Regno Unito, Spagna, Italia, Bulgaria, Finlandia e Svezia, ma a breve anche in Irlanda e Polonia. Un’iniziativa di Acer e Intel che permette agli insegnanti di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per pianificare lezioni, creare contenuti e personalizzare l’insegnamento in base ai diversi bisogni formativi degli studenti. Nello specifico, i PC studiati per la scuola in tutte le sue funzioni Acer TravelMate AI e Acer Chromebook Plus danno accesso a strumenti basati sull’intelligenza artificiale, grazie all’integrazione rispettivamente di Microsoft Copilot e Google Gemini. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Scuole pioniere dell’AI: partono i progetti Acer