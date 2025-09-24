Scuole paritarie | una NOTA del MiM chiarisce le nuove regole su classi valutazioni online ed esami
Il Ministero dell’Istruzione introduce nuove regole per le scuole paritarie. La nota ministeriale n. 2481, applicativa della legge 792025, impone limiti alle classi collaterali, norme più severe per gli esami di idoneità e l’obbligo del registro elettronico. L’obiettivo è una maggiore trasparenza e regolamentazione del settore, con norme che entrano in vigore già dall’anno scolastico . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Rivoluzione digitale nelle scuole paritarie della Sicilia: piattaforme obbligatorie, esami limitati a due anni e scadenze serrate per i gestori nell’anno scolastico 2025-2026
In Sicilia stop ai “diplomifici”, la Regione stringe sui controlli per le scuole paritarie. L’assessore Turano: “Stiamo lavorando per una scuola pubblica che punti su legalità e qualità”
Nuove disposizioni per le scuole paritarie introdotte dalla Legge 79/2025: dalle classi collaterali, al registro elettronico, dagli esami di idoneità a gli incarici nell’Infanzia
