Scuole paritarie | una NOTA del MiM chiarisce le nuove regole su classi valutazioni online ed esami

Il Ministero dell’Istruzione introduce nuove regole per le scuole paritarie. La nota ministeriale n. 2481, applicativa della legge 792025, impone limiti alle classi collaterali, norme più severe per gli esami di idoneità e l’obbligo del registro elettronico. L’obiettivo è una maggiore trasparenza e regolamentazione del settore, con norme che entrano in vigore già dall’anno scolastico . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it