Scuole occupate per Gaza | ‘Lo sciopero è solo l’inizio’

Il collettivo Cambiare Rotta annuncia l’espansione della mobilitazione studentesca dopo il grande sciopero per Gaza del 22 settembre: l’obiettivo è occupare tutte le scuole di Roma e dell’intero Paese, trasformandole in presidi permanenti per la causa palestinese. La prima occupazione e l’avvio della protesta per Gaza L’istituto Cine-Tv Roberto Rossellini a Roma, nella sua succursale . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it