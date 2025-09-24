Scuole occupate per Gaza | ‘Lo sciopero è solo l’inizio’

Scuolalink.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il collettivo Cambiare Rotta annuncia l’espansione della mobilitazione studentesca dopo il grande sciopero per Gaza del 22 settembre: l’obiettivo è occupare tutte le scuole di Roma e dell’intero Paese, trasformandole in presidi permanenti per la causa palestinese. La prima occupazione e l’avvio della protesta per Gaza L’istituto Cine-Tv Roberto Rossellini a Roma, nella sua succursale . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuole - occupate

Minuto di silenzio per Gaza, le scuole di Pordenone si mobilitano - L'iniziativa promossa da una rete di scuole lo scorso 29 agosto a Vittorio Veneto è stata recepita ... Segnala rainews.it

Pizzaballa, "ancora un anno senza scuola a Gaza" - Anche in Terra Santa si apre oggi il nuovo anno scolastico ma per il terzo anno consecutivo non avverrà a Gaza. Si legge su notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Scuole Occupate Gaza 8216lo