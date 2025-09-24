Scuole occupate per Gaza | ‘Lo sciopero è solo l’inizio’
Il collettivo Cambiare Rotta annuncia l’espansione della mobilitazione studentesca dopo il grande sciopero per Gaza del 22 settembre: l’obiettivo è occupare tutte le scuole di Roma e dell’intero Paese, trasformandole in presidi permanenti per la causa palestinese. La prima occupazione e l’avvio della protesta per Gaza L’istituto Cine-Tv Roberto Rossellini a Roma, nella sua succursale . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: scuole - occupate
ISOLA TERRA NOSTRA ISOLA C.R. ,PROTESTA DEGLI STUDENTI DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE EX ALBERGHIERO Protesta degli studenti dell' istituto alberghiero,ridateci le nostre aule occupate dagli studenti delle scuole medie ISOLA CAPO RI - facebook.com Vai su Facebook
Le autorità erigono un muro di 80mila agenti e chiudono pezzi di città, ma il movimento «blocchiamo tutto» debutta in Francia con cortei spontanei, scuole occupate, assemblee e primi scioperi in vista di quello generale del 18 settembre: «Abbiamo fermato Ba - X Vai su X
Minuto di silenzio per Gaza, le scuole di Pordenone si mobilitano - L'iniziativa promossa da una rete di scuole lo scorso 29 agosto a Vittorio Veneto è stata recepita ... Segnala rainews.it
Pizzaballa, "ancora un anno senza scuola a Gaza" - Anche in Terra Santa si apre oggi il nuovo anno scolastico ma per il terzo anno consecutivo non avverrà a Gaza. Si legge su notizie.tiscali.it