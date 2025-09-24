Scuola riaperta dopo due anni Ma con il cantiere nel cortile

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Dopo due anni di ritardi nella conclusione dei lavori, di promesse vane e impegni disattesi, gli alunni della scuola elementare Alimondo Ciampi sono tornati in classe con il cortile e i giardini occupati da ponteggi, assi e attrezzature edili. E con l’unica entrata residua al plesso delimitata da reti provvisorie a definire un angusto spazio d’accesso prospicente". A denunciarlo, Gianni Vinattieri e Marco Colzi, rispettivamente capogruppo di Uniti per Signa e Fratelli di Signa. "Il 27 giugno 2023 – dicono - la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico Alimondo Ciampi a San Mauro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scuola riaperta dopo due anni ma con il cantiere nel cortile

© Lanazione.it - Scuola riaperta dopo due anni. Ma con il cantiere nel cortile

In questa notizia si parla di: scuola - riaperta

Scuola riaperta dopo due anni. Ma con il cantiere nel cortile; Scuola, riaperta la primaria Edmondo De Amicis a Rolo (RE) dopo i danni del sisma 2012: per i lavori, 2 milioni di euro dalla Regione; Riaperta la Scuola Ciampi di San Mauro dopo due anni di lavori.

scuola riaperta dopo dueScuola riaperta dopo due anni. Ma con il cantiere nel cortile - "Dopo due anni di ritardi nella conclusione dei lavori, di promesse vane e impegni disattesi, gli alunni della ... lanazione.it scrive

Riaperta (dopo due anni di lavori) la scuola Ciampi di San Mauro - Riaperta, dopo due anni di lavori, la scuola Ciampi a San Mauro. Da piananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Riaperta Dopo Due