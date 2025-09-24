Scuola primaria ’Bruno Farber’ Inaugurata la nuova mensa

È stata inaugurata ieri, alla presenza del sindaco Alan Fabbri, la nuova mensa scolastica della scuola primaria Bruno Farber di San Martino, un importante intervento che risponde a un’esigenza attesa da tempo dagli studenti e dalle loro famiglie. Fino a oggi l’edificio – risalente al 1975 – non disponeva di uno spazio dedicato alla refezione e i pasti venivano consumati direttamente in classe. Con questo progetto, il Comune ha realizzato un apposito fabbricato, ad alta efficienza energetica, in grado di offrire uno spazio mensa, migliorare la qualità del servizio e garantire un notevole risparmio sui consumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola primaria ’Bruno Farber’. Inaugurata la nuova mensa

