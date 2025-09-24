Scuola di musica di Fiesole un nuovo festival celebra l' incontro delle arti
Firenze, 24 settembre 2025 - La Scuola di Musica di Fiesole lancia la prima edizione di 'Mousikè Festival del suono in relazione', happening volto a celebrare - dal 28 settembre al 17 novembre - l’incontro creativo di tutte le arti nello spirito di una manifestazione diffusa sul territorio tra Firenze, Fiesole, Scandicci e Vaglia. Si apre il 28 settembre al Teatro della Compagnia di Firenze con l'Smfemme vocal ensemble della scuola in 'Connessioni latine'. Il 5 ottobre all'auditorium Latini di villa La Torraccia ci sarà 'Il Maestro di Cappella', tra gli eventi quello del 14 novembre dove il pianista Andrea Lucchesini ricorderà Luciano Berio nel centenario della nascita eseguendo 'Six Encores', mentre i Fiati della Scuola di Musica di Fiesole, guidati da Davide Sanson, presenteranno un programma con musiche di Kagel, Strauss, Ibert e Stravinskij. 🔗 Leggi su Lanazione.it
