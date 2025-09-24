Scuola di canto | Proxima Music avvia la collaborazione con Gianna Grazzini
Arezzo, 24 settembre 2025 – Un 'insegnante di canto di spessore internazionale per Proxima Music. La scuola di musica cittadina ha avviato una collaborazione con Gianna Grazzini, già vocal coach di Area Sanremo, che porrà la propria esperienza al servizio della città di Arezzo per la formazione, la valorizzazione delle potenzialità vocali e la specializzazione di cantanti di ogni età e di ogni livello. Il nuovo corso di canto verrà presentato venerdì 26 settembre, dalle 14.30, in una giornata di open day ospitata dalla sede di Proxima Music in via Severi dove verranno proposte lezioni gratuite in cui conoscere il docente, approfondire il metodo didattico e gettare le basi per iniziare un percorso nel mondo delle sette note. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scuola - canto
