Scuola | come costruire una classe inclusiva

Scuola: cosa fa di una classe una classe inclusiva? Il progetto Cambiamo Sguardo di CBM Italia lo racconta con video lezioni gratuite per tutti. Con settembre si apre un nuovo anno scolastico e CBM Italia – organizzazione internazionale impegnata nella salute, l’educazione, il lavoro e i diritti delle persone con disabilità in Italia e nel mondo – rinnova il suo impegno all’interno della scuola con il progetto educativo “Cambiamo Sguardo: dire, fare, parlare di disabilità”, che si propone di promuovere la cultura dell’inclusione a partire dal linguaggio, sostenere i diritti delle persone con disabilità e costruire classi inclusive. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Scuola: come costruire una classe inclusiva

