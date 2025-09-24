Scrittori napoletani del Dopoguerra | carteggi dediche e relazioni intellettuali tra cultura e impegno

Un approfondimento su carteggi, dediche e testimonianze degli scrittori napoletani del secondo dopoguerra, tra memoria letteraria e relazioni culturali con Maurizio Valenzi. A chiusura dell’iniziativa “ Il Sabato della Biblioteca ” un momento di studio e discussione dal titolo “Scrittori Napoletani del Dopoguerra: carteggio, dediche e disegni “, anche sotto il profilo dei rapporti e delle relazioni con Maurizio Valenzi. Si parlerà in particolare di Luigi Compagnone, Luigi Incoronato e Domenico Rea, ma anche Mario Pomilio, Michele Prisco e altri ancora. Gli anni Sessanta e Settanta a Napoli si contraddistinguono per vivacità ed impegno culturale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it