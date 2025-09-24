Screening genomico neonatale | nella ' sfida' mondiale di Londra c' è anche il modello Puglia

Il 23 e 24 ottobre si svolgerà a Londra ICoNS’25, il più importante congresso internazionale sullo screening neonatale, che ogni anno riunisce scienziati, medici e istituzioni da tutto il mondo per discutere le nuove frontiere della diagnosi precoce e della prevenzione. La Puglia sarà. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: screening - genomico

Lo screening genetico neonatale sta diventando sempre più importante: in uno studio di ~2.000 neonati, il 2,5% aveva varianti patogeniche. Per diversi neonati è stato possibile cominciare trattamenti mirati. Speriamo di vederlo usato sempre di più. - X Vai su X

